Lorenzo Amoruso commenta la frecciatina della Mirigliani contro Manila

(Di giovedì 7 ottobre 2021)e il botta e risposta social: ecco cosa ha scritto il compagno diPatriziain una storia Instagram ha lanciato a sua volta unaa Patriziache nelle scorse ore era intervenuta sui socialNazzaro per difendere suo figlio Nicola, attualmente concorrente al Grande Fratello Vip. Facendo riferimento a ciò che è accaduto in casa e alle parole dicon Soleil, laha scritto sui social: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”. Ma vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip. In pratica Raffaella Fico ha ...

La reazione di, compagno di Manila Nazzaro, compagno di Manila Nazzaro ha subito risposto, sempre sui social, così alla Mirigliani : "Che peccato che? certa gente non ...ha risposto alla frecciatina che Patrizia Mirigliani ha lanciato all'ex Miss Italia Manila Nazzaro . Come ben sapete, la showgirl pugliese ha parlato con Soleil Sorge tirando in ballo ...Lorenzo Amoruso risponde alla frecciatina di Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro: ecco le dichiarazioni del calciatore.