Lorella Boccia, il parto è vicino: la foto prima e dopo. Cambiamento pazzesco (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lorella Boccia, fiera e radiosa, mostra sui social tutta la bellezza di diventare mamma. La nota ballerina e conduttrice televisiva originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, aveva annunciato la scorsa primavera di essere incinta tramite una serie di scatti sulle sue pagine social in cui al suo fianco appariva anche il marito, Niccolò Presta. Molto presto Lorella Boccia darà alla luce una bambina. Nelle ultime ore la ballerina partenopea ha pubblicato una foto in cui si mostra prima e dopo la gravidanza. Il riferimento è a prima della comparsa della pancia e a quando poi è iniziata la gestazione che la porterà in sala parto per dare alla luce la bambina che porta in grembo. La trentenne campana, che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 ottobre 2021), fiera e radiosa, mostra sui social tutta la bellezza di diventare mamma. La nota ballerina e conduttrice televisiva originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, aveva annunciato la scorsavera di essere incinta tramite una serie di scatti sulle sue pagine social in cui al suo fianco appariva anche il marito, Niccolò Presta. Molto prestodarà alla luce una bambina. Nelle ultime ore la ballerina partenopea ha pubblicato unain cui si mostrala gravidanza. Il riferimento è adella comparsa della pancia e a quando poi è iniziata la gestazione che la porterà in salaper dare alla luce la bambina che porta in grembo. La trentenne campana, che ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Lorella Boccia: «Divento mamma e me ne frego della bilancia» FOTO - AlessiaIanelli : RT @chitrio: Sono in clinica per le visite preparto. Entra questa ragazza stupenda incinta e penso “Madonna che bona questa pure incinta” e… - xjsekhmet : RT @chitrio: Sono in clinica per le visite preparto. Entra questa ragazza stupenda incinta e penso “Madonna che bona questa pure incinta” e… - miss_caffeine_ : RT @chitrio: Sono in clinica per le visite preparto. Entra questa ragazza stupenda incinta e penso “Madonna che bona questa pure incinta” e… - SSUNV30 : Lorella Boccia che nelle sue storie Instagram usa il neutroo Adoro ?? -