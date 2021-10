L' Oms approva il vaccino contro la malaria

Advertising

Agenzia_Italia : L'Oms ha approvato il primo storico vaccino contro la malaria - Radio1Rai : ?? #Oms approva l’uso del vaccino Gsk contro la #malaria sui bambini africani. Il Mosquirix è il solo vaccino appro… - HuffPostItalia : Oms approva primo vaccino contro la malaria - rita98129439 : RT @GiacomoGorini: È storia! L'OMS approva per la distribuzione nell'Africa Subsahariana il primo vaccino contro la malaria, RTS,S. Il vacc… - 71locatelli : RT @giorgio_gori: È l’anno dei vaccini: l’#Oms approva il primo vaccino al mondo contro la #malaria: “È un evento storico”. La malaria ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms approva

E' una svolta per la scienza, la salute dei bambini e la lotta contro la malaria", ha affermato il direttore generale dell', Ghebreyesus. Il vaccino dovrebbe essere distribuito in tutta l'Africa ...Il vaccino, battezzato RTS,S, si è dimostrato efficace sei anni fa; ora, dopo il successo dei programmi pilota di immunizzazione in Ghana, Kenya e Malawi, l'invita a distribuirlo nell'Africa ...Per il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "è un momento storico, una svolta per la scienza, la salute dei bambini e la lotta contro questa malattia" ...Il vaccino RTS,S, noto anche come Mosquirix, è stato sviluppato dal colosso farmaceutico britannico GlaxoSmithKline (GSK) ed è stato somministrato a più di 800.000 bambini in Ghana, Kenya e Malawi dal ...