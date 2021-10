Lobby nera, la seconda puntata di FanPage: così l’estrema destra milanese ha infiltrato anche la Lega. Tramite Borghezio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non solo Fratelli d’Italia, anche la Lega di Matteo Salvini. Già, perché come dice Mario Borghezio, le cui parole sono catturate dalle telecamere nascoste di FanPage, “esista la terza Lega”. Quella, cioè, estremista e più vicina ai movimenti neofascisti. “Aspettavo questo momento da decenni”, continua Borghezio, “Salvini è un debole, e ora è sotto tiro”. La seconda parte dell’inchiesta di FanPage, trasmessa in diretta a PiazzaPulita, su La7, mostra il labile confine, a livello politico, tra i partiti guidati da Salvini e Giorgia Meloni e la galassia dell’ultradestra, rappresentata da Lealtà Azione. Nella puntata troviamo ancora Roberto Jonghi Lavarini, detto il “Barone nero”, impegnato questa volta a organizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non solo Fratelli d’Italia,ladi Matteo Salvini. Già, perché come dice Mario, le cui parole sono catturate dalle telecamere nascoste di, “esista la terza”. Quella, cioè, estremista e più vicina ai movimenti neofascisti. “Aspettavo questo momento da decenni”, continua, “Salvini è un debole, e ora è sotto tiro”. Laparte dell’inchiesta di, trasmessa in diretta a PiazzaPulita, su La7, mostra il labile confine, a livello politico, tra i partiti guidati da Salvini e Giorgia Meloni e la galassia dell’ultra, rappresentata da Lealtà Azione. Nellatroviamo ancora Roberto Jonghi Lavarini, detto il “Barone nero”, impegnato questa volta a organizzare ...

