Lobby nera, i legami della Lega con l'estrema destra e la valigia coi soldi per finanziare la campagna nella seconda parte dell'inchiesta di Fanpage (Di giovedì 7 ottobre 2021) È andata in onda su Piazza Pulita la seconda parte dell'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia e la sua Lobby nera: nella bufera c'è tutto il partito con in prima linea l'europarlamentare Carlo Fidanza. Finanziamenti in nero, saluti nazisti e accuse di antisemitismo le ombre su cui l'indagine giornalistica ha fatto luce provocando l'iscrizione nel registro degli indagati della procura di Milano di Fidanza e dell'esponente della destra meneghina Roberto Jonghi Lavarini soprannominato il "Barone nero". Mentre Giorgia Meloni difende a spada tratta i suoi anche sulle accuse di nazismo e antisemitismo, il racconto di Fanpage continua introducendo per la prima volta nell'inchiesta il ruolo ...

