Lo voleva la Juventus: ora è il bomber perfetto per il Milan

Il classe 2000 Lorenzo Lucca sta trascinando il Pisa in Serie B: su di lui i principali top club italiani tra cui il Milan. L'uomo del momento. Non soltanto in Serie B, ma anche nell'intero panorama calcistico italiano. Lorenzo Lucca, come direbbero gli inglesi, è "on fire": 6 gol in 7 partite, che hanno consentito

