“Lo scontro Rossi-Marquez ha avvelenato la MotoGP | da allora è diventata come il calcio”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lin Jarvis, managing director di Yamaha, ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Oxley Interview (ripresa da Marca), ripercorrendo l’esperienza condivisa con Valentino. Molti dicevano che ingaggiare Valentino era un rischio, ed effettivamente lo era. Ma quando abbiamo vinto la prima gara ci siamo resi conto che tutto era possibile. Vincere il titolo del 2004 a Phillip Island è stato un altro momento magico. Avevamo preso Lorenzo perché pensavamo chesarebbe andato in Formula 1 e ci sarebbe servito un successore. Valentino però non era d’accordo perché era il numero uno della squadra e da lì sono cominciati gli attriti. Nel 2010 mi disse “o io o Lorenzo”. Era una proposta inaccettabile, da lì il rapporto ha cominciato a deteriorarsi. Dopo l’avventura deludente con Ducati, la Yamaha poi scelse di riprenderlo. Andai ad incontrarlo a casa ...

