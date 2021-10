LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: MILAN ORO NELL’INSEGUIMENTO!! (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 19.53 Finale per l’oro dello sprint femminile: si giocano il successo la tedesca Friedrich e l’olandese Braspennincx. 19.51 Gros resiste al rientro di Starikova e si prende il gradino più basso del podio. 19.49 E’ tempo di finali per lo sprint femminile: si parte da quella per il bronzo tra l’ucraina Starikova e la francese Gros. 19.47 Le lacrime di gioia per questa giovane stella che si sta lanciando nel mondo dei grandi. Il friulano si prende il primo grande alloro internazionale a LIVEllo individuale e regala all’Italia il primo oro di questa rassegna continentale! 19.46 JONATHAN MILANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DOPPIATO ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 19.53 Finale per l’oro dello sprint femminile: si giocano il successo la tedesca Friedrich e l’olandese Braspennincx. 19.51 Gros resiste al rientro di Starikova e si prende il gradino più basso del podio. 19.49 E’ tempo di finali per lo sprint femminile: si parte da quella per il bronzo tra l’ucraina Starikova e la francese Gros. 19.47 Le lacrime di gioia per questa giovane stella che si sta lanciando nel mondo dei grandi. Il friulano si prende il primo grande alloro internazionale allo individuale e regala all’Italia il primo oro di questa rassegna continentale! 19.46 JONATHANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DOPPIATO ...

