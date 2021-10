LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Barbieri terza dopo la terza prova nell’omnium, alle 19.30 Milan in finale dell’inseguimento (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 19.12 Adesso la fila si sta sfaldando, corridori sparsi lungo tutta la sede della pista. 19.10 Cambi regolari ed andatura ancora blanda: nessuno tenta la via dell’attacco. 19.08 COMINCIA LO SCRATCH MASCHILE! 15 chilometri ed una striscia bianca da passare! 19.06 Tocca ora alla finale dello scratch uomini: l’Italia schiera il giovane classe 2001 Mattia Pinazzi, in Svizzera per accumulare esperienza. 19.04 Iakovlev di grande mestiere scoda un po’, non concede la scia a Derache e si prende anche la seconda manche! Per il russo è semifinale contro Vigier. 19.02 Parte l’ultimo quarto di finale! 19.00 Vigier respinge ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 19.12 Adesso la fila si sta sfaldando, corridori sparsi lungo tutta la sede della. 19.10 Cambi regolari ed andatura ancora blanda: nessuno tenta la via dell’attacco. 19.08 COMINCIA LO SCRATCH MASCHILE! 15 chilometri ed una striscia bianca da passare! 19.06 Tocca ora alladello scratch uomini: l’Italia schiera il giovane classe 2001 Mattia Pinazzi, in Svizzera per accumulare esperienza. 19.04 Iakovlev di grande mestiere scoda un po’, non concede la scia a Derache e si prende anche la seconda manche! Per il russo è semicontro Vigier. 19.02 Parte l’ultimo quarto di! 19.00 Vigier respinge ...

