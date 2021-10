LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Barbieri impegnata nell’eliminazione dell’omnium, più tardi Milan nell’inseguimento! (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 18.34 Ha rischiato tantissimo Rachele Barbieri! Fuori la slovacca Bacikova e l’ungherese Borissza. 18.32 Eliminazione per la portoghese Martins e la svizzera Seitz. 18.31 COMINCIA LA GARA AD ELIMINAZIONE dell’omnium FEMMINILE! 18.29 E adesso tocca alla terza prova dell’omnium: la gara ad eliminazione. Rachele Barbieri deve cercare di mantenere la posizione sul podio per affrontare la gara a punti nel migliore dei modi. 18.27 Progressione di Hoogland e volata sulla corda per battere senza particolari difficoltà Rochna. 18.26 Tattica nella prima parte di gara, l’olandese non vuole lasciare spazio al polacco. 18.24 ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, CONTINUA A SEGUIRE LASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 18.34 Ha rischiato tantissimo Rachele! Fuori la slovacca Bacikova e l’ungherese Borissza. 18.32 Eliminazione per la portoghese Martins e la svizzera Seitz. 18.31 COMINCIA LA GARA AD ELIMINAZIONEFEMMINILE! 18.29 E adesso tocca alla terza prova: la gara ad eliminazione. Racheledeve cercare di mantenere la posizione sul podio per affrontare la gara a punti nel migliore dei modi. 18.27 Progressione di Hoogland e volata sulla corda per battere senza particolari difficoltà Rochna. 18.26 Tattica nella prima parte di gara, l’olandese non vuole lasciare spazio al polacco. 18.24 ...

