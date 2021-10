L’Italia nel Golfo Al via le attività della Marina con Emasoh

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 ottobre 2021)aumenta la sua impronta nel Mediterraneo allargato iniziando la partecipazione all’operazione “Agenor” nell’ambitomissione multinazionale “”, acronimo di European Maritime Awarennes in the Strait of Hormuz; missione con cui otto paesi europei si impegnano per la sicurezza marittima lungo lo Stretto di Hormuz. La fregata multiruolo “Federico Martinengo” è il primo assettoche da inizio ottobre si affianca a Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo. “L’integrazione dell’Its Martinengo inevidenzia l’importanza di operare in un contesto multinazionale per i Paesi europei, come strumento efficace per sviluppare il concetto di sicurezza collaborativa in mare”, ha spiegato il comandante Federico Carpinelli. Tecnicamente è ...