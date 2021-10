L’incoerenza di Manuel Bortuzzo: prima vuole lasciare Lulù, poi la bacia ma il web lo “smaschera” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo è davvero interessato a Lulù Selassié? Dopo gli ultimi avvenimenti nella Casa del GF Vip anche i fan più accaniti della coppia iniziano a coltivare dei seri dubbi sulla presunta incoerenza del nuotatore. Solo poche ore fa aveva deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con la giovane etiope. Ieri sera le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 ottobre 2021)è davvero interessato aSelassié? Dopo gli ultimi avvenimenti nella Casa del GF Vip anche i fan più accaniti della coppia iniziano a coltivare dei seri dubbi sulla presunta incoerenza del nuotatore. Solo poche ore fa aveva deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con la giovane etiope. Ieri sera le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : L’incoerenza di Manuel Bortuzzo: prima vuole lasciare Lulù, poi la bacia ma il web lo “smaschera” #gfvip - Mariaannamatera : #gfvip Manuel che delusione,dopo tutto il discorso fatto cn Aldo te la limoni?L' incoerenza fatta in persona,lei è… - coral_avery : MANUEL L´INCOERENZA IN PERSONA #gfvip - lightbluepower : RT @smoking_wendy: L'incoerenza di Manuel sta in questo, due secondi prima dice di non esser interessato all'indifferenza di Lulù nel veder… - smoking_wendy : L'incoerenza di Manuel sta in questo, due secondi prima dice di non esser interessato all'indifferenza di Lulù nel… -

