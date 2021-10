“L’inchiesta di Fanpage contro FdI non è giornalismo”. L’allarme dell’Unione Camere penali (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Questo non è giornalismo di inchiesta così come lo si vuol definire. È piuttosto il frutto di una vera e propria attività investigativa, sottratta a qualunque forma di controllo dell’Autorità Giudiziaria ed alle regole che presidiano la genesi e lo sviluppo delle vicende processuali”. Così in una nota l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere penali, riferendosi alL’inchiesta del sito di informazione Fanpage.it su alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. “Siamo giunti a un crocevia estremamente pericoloso, nel quale le persone sono offerte in pasto all’opinione pubblica sulla base di informazioni raccolte nel corso di una vera e propria ‘indagine privata’, che addirittura precede e ‘genera’ la vicenda procedimentale propriamente intesa – ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Questo non èdi inchiesta così come lo si vuol definire. È piuttosto il frutto di una vera e propria attività investigativa, sottratta a qualunque forma dillo dell’Autorità Giudiziaria ed alle regole che presidiano la genesi e lo sviluppo delle vicende processuali”. Così in una nota l’Osservatorio sull’informazione giudiziariadelle, riferendosi aldel sito di informazione.it su alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. “Siamo giunti a un crocevia estremamente pericoloso, nel quale le persone sono offerte in pasto all’opinione pubblica sulla base di informazioni raccolte nel corso di una vera e propria ‘indagine privata’, che addirittura precede e ‘genera’ la vicenda procedimentale propriamente intesa – ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Perquisita l’abitazione di Roberto Jonghi Lavarini in merito all'inchiesta di #Fanpage Insieme a lui, è… - ignaziocorrao : Carlo #Fidanza, indagato per finanziamento illecito a #Fdi e riciclaggio dopo l’inchiesta di #Fanpage , in un Paese… - La7tv : #ottoemezzo @CarloCalenda (Azione) sulla destra dopo l'inchiesta di #FanPage: 'Sbagliato bollare la destra come neo… - SecolodItalia1 : “L’inchiesta di Fanpage contro FdI non è giornalismo”. L’allarme dell’Unione Camere penali - VittorioPalumbo : RT @BerterameSimona: A Montecitorio parla il direttore @fcancellato del tentativo di sequestrare preventivamente l’inchiesta Follow the Mon… -