Libia | così il Congresso Usa vuole aiutare la stabilizzazione

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilsta diventando “il miglior alleato del popolo libico nell’aiutarlo a lottare per il suo diritto a vivere in libertà, pace e democrazia, e non sotto l’ennesimo dittatore”, scrivono in un’analisi per The Hill due esperti dell’area Mena come Sasha Toperich e Debra Cagan. E in effetti, leggendo le azioni dei legislatori, pare che da Capitol Hill parta una forma di interessamento più ampio sulla. Se i contatti diretti con Tripoli sono quasi sempre gestiti dal comparto sicurezza (in particolare dalla branca del Pentagono Africom), la Camera e il Senato si muovono proiettando l’impegno americano verso le elezioni del 24 dicembre. L’attuale governo libico ha un incarico ad interim: il compito, affidatogli dal Foro di dialogo politico costruito dall’Onu, è quello di traghettare il Paese verso nuove elezioni presidenziali e parlamentari. La ...