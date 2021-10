Lexus NX - Nuovo capitolo - VIDEO (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuova al 95%, la seconda generazione della NX porta al debutto l'ibrido plug-in nel mondo Lexus. Fuori è sempre lei, cioè aggressività tagliente, sapientemente armonizzata e con un posteriore più deciso rispetto a prima. Gran bel lavoro. Sotto alla versione top di gamma, la 450h+, c'è una power unit già sperimentata (come impostazione) sulla Toyota Rav4: quattro cilindri 2.5 benzina, a ciclo Atkinson, più due motori elettrici, anteriore da 182 CV e posteriore da 54 CV (che garantisce la trazione integrale), per una potenza complessiva di 309 CV. La batteria da 18 kWh è ricaricabile in 2 ore e mezza sfruttando una wallbox domestica, per un'autonomia dichiarata fino a 76 km in statale e 98 in città. Parsimoniosa, ma non nel gusto. Fluidità, silenzio: comunica questo la nuova NX durante i primi chilometri. Sei in una bolla, isolato da tutto quello che c'è fuori, ma la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuova al 95%, la seconda generazione della NX porta al debutto l'ibrido plug-in nel mondo. Fuori è sempre lei, cioè aggressività tagliente, sapientemente armonizzata e con un posteriore più deciso rispetto a prima. Gran bel lavoro. Sotto alla versione top di gamma, la 450h+, c'è una power unit già sperimentata (come impostazione) sulla Toyota Rav4: quattro cilindri 2.5 benzina, a ciclo Atkinson, più due motori elettrici, anteriore da 182 CV e posteriore da 54 CV (che garantisce la trazione integrale), per una potenza complessiva di 309 CV. La batteria da 18 kWh è ricaricabile in 2 ore e mezza sfruttando una wallbox domestica, per un'autonomia dichiarata fino a 76 km in statale e 98 in città. Parsimoniosa, ma non nel gusto. Fluidità, silenzio: comunica questo la nuova NX durante i primi chilometri. Sei in una bolla, isolato da tutto quello che c'è fuori, ma la ...

Advertising

marvelcinemaita : Eternals: ecco il nuovo video promozionale diretto dai fratelli Russo e pieno di easter egg Marvel - Pcb_Automotive : Diagnosi e riprogrammazione su #Toyota e #Lexus con nuovo #Software GTS #TechStream v16.10 con interfaccia #J2534 V… - aldoeanto : RT @Lexus_Italia: Lexus 2040: The Soul of Future Premium. Lexus lancia oggi insieme al Royal College of Art di Londra un nuovo progetto di… - Roby_Passarelli : RT @Lexus_Italia: Lexus 2040: The Soul of Future Premium. Lexus lancia oggi insieme al Royal College of Art di Londra un nuovo progetto di… - WINDVONDERVENUS : RT @Lexus_Italia: Lexus 2040: The Soul of Future Premium. Lexus lancia oggi insieme al Royal College of Art di Londra un nuovo progetto di… -