L' «energy crunch» fa meno paura alle Borse Wall Street sale | si allontana il default Usa

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Russia è disponibile ad aumentare le forniture di gas naturale all'Europa. Attesa per possibile incontro Biden-Xi Jinping. In Usa, focus sui dati del lavoro

Ultime Notizie dalla rete : energy crunch

Il Sole 24 ORE

La Russia è disponibile ad aumentare le forniture di gas naturale all'Europa. Attesa per possibile incontro Biden - Xi Jinping. In Usa, focus sui dati del lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse ...Infatti l'è il frutto di una distorsione tra il processo di produzione ed approvvigionamento e quello di distribuzione dopo la verticale ripresa economica arrivata parallelamente alla ...La Russia è disponibile ad aumentare le forniture di gas naturale all'Europa. Attesa per possibile incontro Biden-Xi Jinping ...Dopo la corsa successiva alla decisione dell'Opec+, che ha deciso di alzare l'offerta del mese di novembre attenendosi a quanto stabilito in precedenza, ovvero di 400.000 barili al giorno, i ...