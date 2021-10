Lega A pensa ad esclusione da tutti gli stadi per tifosi razzisti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel corso dell’Assemblea della Lega Serie A odierna sono stati mostrati ai Club anche gli sviluppi della campagna contro il razzismo ‘Keep Racism Out’, promossa dalla Lega Serie A durante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e confermata anche per quest’anno. Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR – si legge in una nota – i club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di razzismo negli stadi, come la possibilità di vietare l’accesso in tutti gli impianti a chi dovesse rendersi protagonista di tali episodi, nel segno di una decisa e unanime condanna da parte di tutto il mondo del calcio. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel corso dell’Assemblea dellaSerie A odierna sono stati mostrati ai Club anche gli sviluppi della campagna contro il razzismo ‘Keep Racism Out’, promossa dallaSerie A durante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società e dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e confermata anche per quest’anno. Il 13 ottobre, in occasione della periodica Commissione CSR – si legge in una nota – i club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di razzismo negli, come la possibilità di vietare l’accesso ingli impianti a chi dovesse rendersi protagonista di tali episodi, nel segno di una decisa e unanime condanna da parte di tutto il mondo del calcio.

