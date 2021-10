Le elezioni in Cechia e il rischio di un ritorno dell’euroscetticismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) A Praga la storia politica procede di pari passo con le stagioni. L’esempio migliore è stato la primavera del 1968, ma anche il prossimo autunno, in piccolo, lo sarà: l’8 e il 9 ottobre sono infatti in programma le elezioni parlamentari. Un momento che le più alte cariche statali attendono con un misto di impazienza e paura: c’è infatti il pericolo che dalle urne esca fuori una maggioranza estremamente debole. Su chi la guiderà non ci sono dubbi: in un modo o in un altro sarà ancora il premier Andrej Babis, leader di ANO, a guidarla, grazie anche all’appoggio del presidente della Repubblica Milos Zeman. Troppo debole e frammentata l’opposizione, come dimostrano anche i sondaggi di POLITICO Europe che assegna loro soltanto il secondo e il terzo posto, dietro il partito del premier. Il come governerà Babis è però ancora tutto da scrivere, visto che potrebbe aver bisogno ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) A Praga la storia politica procede di pari passo con le stagioni. L’esempio migliore è stato la primavera del 1968, ma anche il prossimo autunno, in piccolo, lo sarà: l’8 e il 9 ottobre sono infatti in programma leparlamentari. Un momento che le più alte cariche statali attendono con un misto di impazienza e paura: c’è infatti il pericolo che dalle urne esca fuori una maggioranza estremamente debole. Su chi la guiderà non ci sono dubbi: in un modo o in un altro sarà ancora il premier Andrej Babis, leader di ANO, a guidarla, grazie anche all’appoggio del presidente della Repubblica Milos Zeman. Troppo debole e frammentata l’opposizione, come dimostrano anche i sondaggi di POLITICO Europe che assegna loro soltanto il secondo e il terzo posto, dietro il partito del premier. Il come governerà Babis è però ancora tutto da scrivere, visto che potrebbe aver bisogno ...

