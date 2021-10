Lazio, Lotito si attribuisce lo stipendio per il 2020-21: 600mila euro lordi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella stagione 2019-20, per la prima volta in 15 anni di presidenza della Lazio, Claudio Lotito aveva ricevuto lo stipendio legato alla sua posizione societaria. Ora accade per il secondo anno consecutivo. Lo scrive Calcio e Finanza, che riporta la reLazione sulla remunerazione della società biancoceleste. “Il Consiglio ricorda che la società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019-20, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito per il triennio di mandato esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi euro 612.000 lordi annui per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi euro 75.000 lordi annui per il Consiglio di Sorveglianza. Non è stata deliberata alcuna componente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella stagione 2019-20, per la prima volta in 15 anni di presidenza della, Claudioaveva ricevuto lolegato alla sua posizione societaria. Ora accade per il secondo anno consecutivo. Lo scrive Calcio e Finanza, che riporta la rene sulla remunerazione della società biancoceleste. “Il Consiglio ricorda che la società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019-20, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito per il triennio di mandato esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi612.000annui per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi75.000annui per il Consiglio di Sorveglianza. Non è stata deliberata alcuna componente ...

