Lazarus e la battaglia di Lepanto | Altaforte Edizioni ci porta nella Venezia del ‘500

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Milano, 7 ott – «Ecco. Lentamente, come appartenessero in tutto e per tutto ai miei ricordi, mi apparivano ora davanti agli occhi le immagini di quel disastro dimenticato. Senza che io potessi fermarli, senza che avessi il tempo di chiedermi se fossero reali o meno. Vedevo una notte di plenilunio, la splendida luna piena, alta nel cielo scuro e stellato faceva risplendere il biancore dei sassi che coprivano la spiaggia. Mi sembrava ancora di sentire la durezza degli scogli contro cui avevo battuto, il freddo, e il tormento delle ferite ancora aperte. Un dolore mai provato prima, un’angoscia che non riuscivo a spiegare. In quel momento mi accorsi di avere la pelle d’oca».e ladiCosa accadrebbe se ci ritrovassimo a scoprire un’esistenza passata? E se non fosse la nostra esistenza, ma quella di qualcun altro. ...