Lavoro | 37mila nuovi posti con Resto al Sud

Con oltre 440 progetti approvati a settembre 2021, l'incentivo Resto al Sud gestito da Invitalia ha stabilito il record mensile dalla sua partenza nel gennaio 2018. Questo exploit porta a circa 10.000 ...

