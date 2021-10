Lavori di ristrutturazione all’ufficio postale di Nettuno Centro, potenziata la sede di via San Giacomo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nettuno – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Nettuno Centro, in Piazza San Francesco, da mercoledì 6 ottobre, sarà interessato da Lavori di manutenzione straordinaria. Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto da oggi, giovedì 7 ottobre, il potenziamento della sede di Nettuno 2, in Via San Giacomo, con uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Piazza San Francesco, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Per l’occasione la sede osserverà orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– Poste Italiane comunica che l’ufficiodi, in Piazza San Francesco, da mercoledì 6 ottobre, sarà interessato dadi manutenzione straordinaria. Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto da oggi, giovedì 7 ottobre, il potenziamento delladi2, in Via San, con uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Piazza San Francesco, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Per l’occasione laosserverà orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle ...

