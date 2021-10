Lavoratori Gkn a Roma. Tutti in corteo al grido di 'Insorgiamo' (Di giovedì 7 ottobre 2021) I Lavoratori Gkn di Campi alla 'conquista' di Roma. Circa 120 operai sono partiti alle 6 di questa mattina dalla fabbrica di viale Fratelli Cervi, con svariati pullman e altrettante auto, per ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) IGkn di Campi alla 'conquista' di. Circa 120 operai sono partiti alle 6 di questa mattina dalla fabbrica di viale Fratelli Cervi, con svariati pullman e altrettante auto, per ...

