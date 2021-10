L’assessora Marchesi | “Per il momento il parco Caprotti resta ad uso privato della scuola”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) In merito all’interrogazione presentata dal consigliere comunaleLega Alberto Ribolla, nella quale si fa portavoce di 170 cittadini che hanno firmato per chiedere la riapertura al pubblico del, rispondeal Verde pubblico Marzia. La quale solleva qualche dubbio. “Ci tengo a fare alcune precisazioni in merito in attesa di rispondere in modo approfondito nella sede istituzionale di competenza – dichiara -. L’interrogazione, giunta solo ieri alla mia attenzione, fa riferimento ad una raccolta firme di 170 residenti che richiederebbero la riapertura delall’uso di chi abita nella zona e dei cittadini. Uso il condizionale per la semplice ragione che la petizione, ad oggi, non è giunta ai nostri uffici. Quando avrò modo ...