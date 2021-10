Lapo Elkann si è sposato | matrimonio all’estero con Joana Lemos | pilota e campionessa di rally

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ha detto sì: il celebre imprenditore nipote di Gianni Agnelli ha celebrato il suoassieme alla compagna. La coppia avrebbe organizzato tutto in gran segreto nel paese natale della sposa, in Portogallo. Alle porte ora potrebbe esserci un altro dei sogni di: diventare padre.per: i dettagli delle nozze Fiori d’arancio per il rampollo della famigliain alcune interviste a inizio anno aveva già anticipato la sua volontà di sposare la compagnae a quanto pare non ha voluto perdere tempo. Secondo quanto riportato da Whoopsee, il ...

Advertising

Corriere : Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - repubblica : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - infoitcultura : Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos: il matrimonio blindato in Portogallo - glooit : Chi è Joana Lemos, pilota di rally e moglie di Lapo Elkann leggi su Gloo - infoitcultura : Lapo Elkann compie 44 anni: la sua vita tra amore e carriera (e le nozze entro l’anno) -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

si è sposato con la 47enne Joana Lemos nel giorno del suo 44esimo compleanno. Come spiega il portale Whoopsee , che riporta la notizia, la coppia è convolata a nozze in Portogallo , Paese ...Cosìparlava della sua Joana circa un anno fa in un post sui social. I neo sposini hanno molte cose in comune. Condividono l'amore per i motori con Joana che può vantare una carriera da ...Lapo Elkann si è sposato Joana Lemos. Nel giorno del suo compleanno, compie 44 anni, in gran segreto, la coppia si è unita in matrimonio. A dare la notizia delle nozze avvenute ...Elkann ha deciso di sposarsi nel giorno del suo compleanno, il 7 ottobre, in Portogallo, paese natale di Lemos, dove due anni fa iniziò la loro favola. Lapo e Joana condividono la passione per il soci ...