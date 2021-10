Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos | il matrimonio blindato in Portogallo

(Di giovedì 7 ottobre 2021)si è. Nel giorno del suo compleanno, compie 44 anni, in gran segreto, la coppia si è unita in. A dare la notizia delle nozze avvenute in...

Advertising

Corriere : Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - repubblica : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - glooit : Chi è Joana Lemos, pilota di rally e moglie di Lapo Elkann leggi su Gloo - infoitcultura : Lapo Elkann compie 44 anni: la sua vita tra amore e carriera (e le nozze entro l’anno) - infoitcultura : Lapo Elkann si è sposato con la fidanzata Joana Lemos -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

si è sposato con la 47enne Joana Lemos nel giorno del suo 44esimo compleanno. Come spiega il portale Whoopsee , che riporta la notizia, la coppia è convolata a nozze in Portogallo , Paese ...Cosìparlava della sua Joana circa un anno fa in un post sui social. I neo sposini hanno molte cose in comune. Condividono l'amore per i motori con Joana che può vantare una carriera da ...Elkann ha deciso di sposarsi nel giorno del suo compleanno, il 7 ottobre, in Portogallo, paese natale di Lemos, dove due anni fa iniziò la loro favola. Lapo e Joana condividono la passione per il soci ...Le nozze si sono celebrate in Portogallo, paese natale di Joana, dove due anni fa è iniziata la loro storia d’amore. Il «si» è stato pronunciato durante una cerimonia riservatissima, alla presenza dei ...