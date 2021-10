L’apertura del Daily Mail: “I Sauditi acquistano il Newcastle per 300 milioni di sterline” (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’edizione odierna del Daily Mail riporta interessanti novità circa il futuro del Newcastle. Secondo il quotidiano, la società bianconero sarebbe ad un passo dal finire nelle mani dei Sauditi. Questi ultimi, affermano i colleghi britannici, acquisterebbero il club per una cifra di circa 300 milioni di sterline. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’edizione odierna delriporta interessanti novità circa il futuro del. Secondo il quotidiano, la società bianconero sarebbe ad un passo dal finire nelle mani dei. Questi ultimi, affermano i colleghi britannici, acquisterebbero il club per una cifra di circa 300di. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

