L'allerta meteo in Campania non finisce: c'è la proroga fino a domani mattina (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo già in essere, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani. I settori del territorio interessati sono: zona 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 – Alto Volturno e Matese, 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 –Tusciano e Alto Sele; 6 –Piana Sele e Alto Cilento; 8 –Basso Cilento. Si prevedono ancora precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. Il rischio idrogeologico localizzato evidenzia, tra i possibili effetti di impatto al suolo, occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della ...

