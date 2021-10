Lady Corleone | Rosa Diletta Rossi è la ‘nuova Rosy Abate’

(Di giovedì 7 ottobre 2021)Si torna sempre dove si è stati bene, si dice così. Oppure, più semplicemente, ci sono temi sui quali si è particolarmente ferrati e si finisce per restargli nei secoli fedele: è il caso di Taodue, casa di produzione che fa capo a Pietro Valsecchi, che, dopo anni di Squadra Antimafia e Il Capo dei Capi, si appresta a realizzare per Canale 5, in collaborazione con Clemart, una nuova fiction in tema malavita,. Che declinerà la malavita da un punto di vista femminile, sulla scia diAbate. La fiction con Giulia Michelini è ormai archiviata, non tornerà più in video, ma una nuova donna di potere e malaffare è pronta a prendere il suo posto:avrà il volto di...

Sono ancora molto poche le indiscrezioni intorno alla trama della fiction Taodue. Tuttavia possiamo già dire che la storia pensata da Valsecchi e dagli sceneggiatori si articolerà in 4 puntate (per un totale di 8 episodi). La fiction con Giulia Michelini è ormai archiviata, non tornerà più in video, ma una nuova donna di potere e malaffare è pronta a prendere il suo posto: Lady Corleone avrà il volto di Rosa Diletta Rossi. Rosa Diletta Rossi è Lady Corleone, la nuova fiction di Taodue che "sostituisce" Rosy Abate: quando inizia, cast e trama delle puntate ...