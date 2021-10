L’accusa di Mastella | “I perifaniani chiamano i miei candidati promettendo assessorati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia con una forte dichiarazione a mezzo social una nuova giornata di campagna elettorale che porterà al ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Questa mattina il sindaco uscente di Benevento, Clemente, ha accusato l’entourage di Luigi Diego Perifano per una condotta scorretta, un tentativo di cambio di casacca. “Questi moralisti immorali attorno a Perifano stanno chiamando tutti i, eletti e non , a passare con loro . Che squallore politico . Ed offrono a tuttisono già 100 quelli offerti , vice sindaci , già acquisito dal duro e puro Moretti, presidenze a gogo ‘ . Per ogni posto dieci promesse . State calmi avete preso 20 punti in meno , 6000 voti in meno . Da un sondaggio commissionato supero abbondantemente il 50% . Usate finanche ambasciatrici ...