La vittoria di Emo Gruppioni | l’anziano disabile avrà il suo ascensore 15 anni dopo

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’attesa lunga 15, ma alla fine Emoha vinto. La sua storia – e la sua denuncia – aveva attirato l’attenzione anche di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come il rapper J-Ax. E adesso,gli appelli social e della politica,di Borgo Panigale (Bologna)il suo. L’uomo (83), che ha una grave forma di disabilità motoria, non poteva uscire dalla sua abitazione, al terzo del condominio in cui vive da, proprio per l’assenza di quel rimedio a quella barriera architettonica rappresentata dalle scale. Ma ora, non appena saranno ultimati i lavori, anche lui potrà finalmente tornare a uscire di casa. Emovince la sua battaglia:15...