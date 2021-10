La toppa peggio del buco di Rachele Mussolini per la foto sul 25 aprile (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era una provocazione, una burla. Una goliardata. Insomma: una sequela di tutti i classici cliché utilizzati da chi viene accusato di ammiccare al fascismo. Dopo l’exploit elettorale a Roma, Rachele Mussolini è finita nel mirino dei social per un post Facebook pubblicato due anni fa in occasione della Festa della Liberazione. L’appena confermata consigliera comunale, con Fratelli d’Italia, si è resa protagonista di una clamorosa arrampicata sugli specchi per “giustificare” quanto scritto tempo fa. Rachele Mussolini prova a giustificare il suo post contro il 25 aprile Le oltre 8.200 preferenze ottenute durante l’ultima tornata elettorale capitolina (i dati sono consolidati, ma non ancora definitivi perché il conteggio dei voti a Roma, nonostante siano passati quattro giorni dalla chiusura delle urne, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era una provocazione, una burla. Una goliardata. Insomma: una sequela di tutti i classici cliché utilizzati da chi viene accusato di ammiccare al fascismo. Dopo l’exploit elettorale a Roma,è finita nel mirino dei social per un post Facebook pubblicato due anni fa in occasione della Festa della Liberazione. L’appena confermata consigliera comunale, con Fratelli d’Italia, si è resa protagonista di una clamorosa arrampicata sugli specchi per “giustificare” quanto scritto tempo fa.prova a giustificare il suo post contro il 25Le oltre 8.200 preferenze ottenute durante l’ultima tornata elettorale capitolina (i dati sono consolidati, ma non ancora definitivi perché il conteggio dei voti a Roma, nonostante siano passati quattro giorni dalla chiusura delle urne, ...

