(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sette auto su dieci del Gruppo entro 9 anni saranno alimentate a zero emissioni. Prevista l’apertura di cinque grandi stabilimenti in Europa e in Nord America per la produzione di batterie

Advertising

LaStampa : La strategia di Stellantis: un’auto elettrica alla portata di tutti - StraNotizie : La strategia di Stellantis: un’auto elettrica alla portata di tutti - CuoreEconomico : Si guarda al tavolo con il governo sul futuro di @StellantisIT fissato per l'11 ottobre per mettere a punto una str… - orafinanza : Strategia di oggi: Long Stellantis Leggi l'articolo: -

Ultime Notizie dalla rete : strategia Stellantis

La Repubblica

Unache non solo differenzia di nettodal resto del mondo (dove tutti fanno o cercano di fare modelli elettrici premium per avere più margini di guadagno) ma che aiuterà non poco ......possa adottare la piattaformaMedium che consente un'autonomia massima di 700 km. Mentre Delta sarà solo a batterie , la nuova Ypsilon sarà endotermica e debutterà nel 2024. La...Sette auto su dieci del Gruppo entro 9 anni saranno alimentate a zero emissioni. Prevista l’apertura di cinque grandi stabilimenti in Europa e in Nord ...Ceo Imparato, l’80% della nostra produzione sarà legata agli ordini dei clienti finali. Prosegue la collaborazione con Sauber e l’avventura in Formula 1 ...