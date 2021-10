La strategia di Stellantis | un’auto elettrica alla portata di tutti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sette auto su dieci del Gruppo entro 9 anni saranno alimentate a zero emissioni. Prevista l’apertura di cinque grandi stabilimenti in Europa e in Nord America per la produzione di batterie

Gli esperti fanno notare che unacompleta su tutti i nuovi marchidovrebbe giungere in occasione del Capital Markets Day che si dovrebbe tenere entro fine 2021 o all'inizio del ...In Basilicata, a Melfi, il piu' grande stabilimento italiano di, dove lavorano circa ... per questo, ribadiamo al Governo la necessita' di unanazionale per vincere questa ...Il Gruppo Stellantis punta sul rilancio del marchio Alfa Romeo che è stato affidato alla guida di Jean-Philippe Imparato. Fino a questo momento, però, non sono mai stati condivisi molti particolari su ...Stellantis conquista la vetta del Ftse Mib sulla scia di buone e cattive notizie: per gli analisti è un affare da non perdere.