La storica approvazione da parte dell’Oms del primo vaccino contro la malaria

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Foto: M.Nieuwenhof/WHORTS,S/AS01: dietro questa sigla si cela unche potrebbe rivelarsi uno strumento fondamentale nella lottala, una delle principali cause di morte infantile nell’Africa subsahariana. Sviluppato a partire dagli anni Ottanta e già autorizzato dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) nel 2015, per la sua definitiva raccomandazione l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha atteso ulteriori studi che ne confermassero i benefici. Risultati che sono arrivati: a seguito di un programma pilota che ha coinvolto più di 800.000 bambini, l’istituzione sanitaria ha deciso di raccomandare l’uso diffuso deltra i bambini nelle zone del mondo con una trasmissione dellada moderata a elevata. Con un’efficacia pari al 30% rispetto allo sviluppo della ...

La notizia è: approvato il primo vaccino contro la malaria raccomandato dall'Oms per i bambini. Continua 'Il vaccino contro la malaria è sicuro e riduce significativamente le gravi malattie ......Sviluppato a partire dagli anni Ottanta e già approvato dallEma nel 2015, RTS,S è il primo vaccino a ricevere una raccomandazione per un largo uso in Africa. Potrebbe salvare migliaia di vite ...