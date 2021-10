La storia della censura per “La scuola cattolica” (Di giovedì 7 ottobre 2021) È scoppiato il caos attorno al film “La scuola cattolica”, una pellicola diretta da Stefano Mordini che racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rinomato istituto religioso maschile della Roma bene. Qui gli studenti, figli della borghesia romana, vengono educati al meglio, salvo però poi essere costretti a vivere uno dei più efferati crimini della cronaca nera italiana: il Massacro del Circeo, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1975 ai danni di due giovani amiche. Sarà vietato ai minori di 18 anni il film “La scuola cattolica” sulla strage del Circeo. Errore gravissimo poteva essere l’occasione per far vedere agli adolescenti cosa NON FARE ALLE DONNE e incominciare a educarli al rispetto e al sano confronto — Pierfrancesco (@pierbodo) October 5, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) È scoppiato il caos attorno al film “La”, una pellicola diretta da Stefano Mordini che racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rinomato istituto religioso maschileRoma bene. Qui gli studenti, figliborghesia romana, vengono educati al meglio, salvo però poi essere costretti a vivere uno dei più efferati criminicronaca nera italiana: il Massacro del Circeo, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1975 ai danni di due giovani amiche. Sarà vietato ai minori di 18 anni il film “La” sulla strage del Circeo. Errore gravissimo poteva essere l’occasione per far vedere agli adolescenti cosa NON FARE ALLE DONNE e incominciare a educarli al rispetto e al sano confronto — Pierfrancesco (@pierbodo) October 5, ...

