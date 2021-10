La Spigolatrice di Sapri sul New York Magazine | Lasciate in pace la statua sexy italiana

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sul settimanale "New" è apparsa una fotografia della tanto discussadella "di", opera dello scultore cilentano Emanuele Stifano. L'articolo porta la firma della giornalista Danielle Cohen, intitolato: "Leave thisitalian statue alone" ("inla"). Il riferimento è alle recenti polemiche innescate anche dai deputati Repetti, Boldrini e Cirinnà, che l'avevano definita "sessista". "Da qualche parte nel Sud Italia (, per l'esattezza), questa settimana è stata presentata un'ode in bronzo a una prima rivolta socialista. La scultura, che ritrae una lavoratrice sul campo del XIX secolo, possiede alcuni, ah, ...

