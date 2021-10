“La sfida di ogni generazione è far capire il cambiamento, la mia ha fallito” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La parola fallimento sembrerebbe fuori posto nel vocabolario di Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM, primo incubatore di start up al mondo nato nel 2005. Eppure, racconta l’imprenditore veneto a Huffpost, anche lui ha dovuto fare i conti se non con il fallimento, con il rischio di vedere qualcosa prima degli altri e di essere quindi in anticipo rispetto ai bisogni del mercato, succede soprattutto nel settore digitale. “Io ho iniziato nel 1994, lavoravo in Benetton, dando vita a Mall Italy Lab, un negozio online, con i primi pagamenti elettronici, ma gli acquisti erano pochissimi”, poi il caso di Infostrada che apre una piattaforma sul web e così “se lo sono comprato loro”. Stessa sorte, sempre fortunata, per E-Tree, con cui Donadon realizzava i primi portali online per le principali aziende italiane. “Ero molto giovane, avevo una trentina d’anni e un bel risultato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) La parola fallimento sembrerebbe fuori posto nel vocabolario di Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM, primo incubatore di start up al mondo nato nel 2005. Eppure, racconta l’imprenditore veneto a Huffpost, anche lui ha dovuto fare i conti se non con il fallimento, con il rischio di vedere qualcosa prima degli altri e di essere quindi in anticipo rispetto ai bisdel mercato, succede soprattutto nel settore digitale. “Io ho iniziato nel 1994, lavoravo in Benetton, dando vita a Mall Italy Lab, un negozio online, con i primi pagamenti elettronici, ma gli acquisti erano pochissimi”, poi il caso di Infostrada che apre una piattaforma sul web e così “se lo sono comprato loro”. Stessa sorte, sempre fortunata, per E-Tree, con cui Donadon realizzava i primi portali online per le principali aziende italiane. “Ero molto giovane, avevo una trentina d’anni e un bel risultato ...

