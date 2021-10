La serata nera di Bonucci | squalificato lascia il ritiro della Nazionale

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Considerata la sua indisponibilità a seguito dell’espulsione nel corsosemifinale di Nations League contro la Spagna, il difensoreJuventus eazzurra Leonardohato ilper far rientro al club di appartenenza.

La Gazzetta dello Sport

