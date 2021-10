La scuola cattolica | la recensione | il culto della violenza dietro al massacro del Circeo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lade La: Stefano Mordini porta sullo schermo il romanzo omonimo di Edoardo Albinati per raccontare i retroscena di uno dei fatti di cronaca più efferati degli anni '70. Presentato Fuori concorso al Festival di Venezia 2021, Laè l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Edoardo Albinati e vincitore del Premio Strega nel 2016. Il regista Stefano Mordini cerca di sintetizzare in 106 minuti ben 1294 pagine incentrate su uno dei fatti di cronaca più efferatistoria italiana avvenuto negli anni '70: ildel. Tra il 29 e il 30 settembre del 1975 tre ragazziRoma bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira violentarono e torturarono due ragazze ...

Il regista Stefano Mordini ha voluto quindi lanciare un messaggio importante: «Abbiamo voluto raccontare questa storia oggi per far diventare quella responsabilità di tutti» I l film di Stefano Mordin ...Con questa motivazione, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche ha sentenziato che la Scuola Cattolica di Stefano Mordini, film che rievoca il terribile massacro del Circeo, ...