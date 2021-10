La Russia invita i talebani all' incontro di Mosca

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lainviterà iall'diprevisto per il 20 ottobre. Lo ha detto il rappresentante presidenziale speciale russo per l'Afghanistan, direttore del secondo dipartimento ...

I talebani restano un'organizzazione terroristica vietata in. Lo riporta Interfax. . 7 ottobre 2021Il viaggio prosegue alla volta dellacon il più classico dei classici, Il lago dei cigni con ... una creazione ad altissimo impatto visivo che cia contemplare le comuni origine ...(ANSA) - MOSCA, 07 OTT - La Russia inviterà i talebani all'incontro di Mosca previsto per il 20 ottobre. Lo ha detto il rappresentante presidenziale speciale russo per l'Afghanistan, direttore del sec ...STRASBURGO - Impegno nello sviluppo sostenibile, pacifico e a lungo termine della regione artica e tutela dell'Artico come area di pace, di bassa tensione e di cooperazione sono i punti cardine della ...