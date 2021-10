La riforma fiscale mira all’efficienza economica più che alla giustizia sociale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Appena conteggiati i voti delle elezioni amministrative la domanda ricorrente era se quell’esito poteva o no rafforzare il governo Draghi. Tralasciando i pareri dei vari commentatori, lo stesso presidente del Consiglio si è detto convinto che l’esito del voto l’avrebbe rafforzato, al punto da stringere i tempi sull’agenda di governo. È bastata la prima prova per capire che le cose erano più complesse. La sconfitta di Salvini, in termini di sindaci e consiglieri non eletti - ma non di voti assoluti, almeno nelle dieci maggiori città – ha provocato una brusca fibrillazione all’interno della maggioranza. Non era difficile prevederlo. Non solo perché, come diceva il sapido Flaiano, “l’insuccesso dàtesta”, ma soprattutto perché Draghi ha deciso di calare la carta della, attornoquale si gioca un ...