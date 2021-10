(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Giunta regionale Siciliana presieduta da Nello Musumeci ha reso noto l’elenco delle opere pubblichete a valere sui Fondi F. S. C per gli anni 2021/2027. Tra le opere pubbliche ammesse almento vi è quello per la realizzazione deidie riqualificazione deldi calcio “Di”. Lo fa sapere Mario Caputo, deputato regionale di Forza Italia. Ilmento ammonta a 1.755,667,14 euro. “Da tempo avevo chiesto al Presidente Musumeci e all’assessore al Turismo e Sport Manlio Messina di attenzionare questo importantissimo progetto che avrebbe consentito agli sportivisi di potere usufruire – ha dichiarato Mario Caputo – di una moderna ed efficiente ...

monrealeatoday : La Regione finanzia i lavori di adeguamento del campo di 'Conca D'oro Di Monreale' - RegLombardia : Regione Lombardia finanzia con ulteriori risorse pari a 2,3 milioni di euro l'intervento di completamento delle par… - VetrinaToscana : RT @intoscana: #Agricoltura, la #Toscana del “bio” cresce grazie ai contributi che la @regionetoscana ha deciso di aumentare con un’iniezio… - RoccoPagliaroli : Patrica, Sagra delle Caldarroste: la Regione Lazio non finanzia la storica manifestazione. - feltri_la : @UAAR_it @Regione_Sicilia ma l'8x1000 già finanzia queste spese. Perché sottrarre altre finanze pubbliche destinabili alle scuole? -

Ultime Notizie dalla rete : Regione finanzia

Travelnostop.com

Tutte finanziate le domande rivolte all'introduzione dell'agricoltura biologica, così come quelle per la coltivazione nelle aree ...Una percentuale che porta la nostraancora più avanti rispetto agli obiettivi europei che prevedono il 25% entro il 2030 e che quindi la Toscana ha ampiamente già superato. "Con le misure che ...ARQUATA - Da una parte la politica infrastrutturale in netta accelerazione, con gli obiettivi puntati soprattutto (ma non solo) sulla Salaria. Dall’altra la ricostruzione post sisma, ...Al Polo Tecnologico iscrizioni aperte al corso di formazione gratuito per diventare una figura di qualifica professionale riconosciuta ...