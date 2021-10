La Regina Elisabetta scrive a Umberto Bossi, "grata per le sue parole gentili" (Di giovedì 7 ottobre 2021) È arrivata al Senato la lettera della Regina Elisabetta II. Destinatario Umberto Bossi. Una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. “La Regina mi ha chiesto di ringraziarla per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo”, si legge nel testo. “La Regina è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili”, scrive Paterson. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) È arrivata al Senato la lettera dellaII. Destinatario. Una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. “Lami ha chiesto di ringraziarla per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo”, si legge nel testo. “Laè rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è moltoper le sue”,Paterson.

Advertising

Corriere : La Regina Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte del Duca di Edimburgo» - FornariEmanuela : RT @Daniele_Manca: La Regina Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte del Duca di Edimburgo»- ?@Corriere? ht… - Daniele_Manca : La Regina Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte del Duca di Edimburgo»- ?@Corriere… - wishfulthinker0 : @dorinileonardo e la regina Elisabetta è un uomo (cit.) ?? - zanchettin83 : @QuinziUgo Strano. Sarà sicuramente per quella pizza sotto alla regina Elisabetta. -