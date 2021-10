La regina Elisabetta è tornata al lavoro, che bello rivederla! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Back to work. La regina Elisabetta, appena rientrata a Windsor dopo aver ufficialmente chiuso il suo periodo di vacanza nella tenuta scozzese di Balmoral, è già tornata al lavoro. Il primo impegno ufficiale si è svolto proprio nel castello di Windsor, dove Sua Maestà ha incontrato i membri della Royal Canadian Horse Artillery, un’unità dell’esercito che le sta particolarmente a cuore. Perché di quelle truppe è capitano generale dal lontano 1953. Ricevette infatti l’incarico durante la sua incoronazione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) Back to work. La regina Elisabetta, appena rientrata a Windsor dopo aver ufficialmente chiuso il suo periodo di vacanza nella tenuta scozzese di Balmoral, è già tornata al lavoro. Il primo impegno ufficiale si è svolto proprio nel castello di Windsor, dove Sua Maestà ha incontrato i membri della Royal Canadian Horse Artillery, un’unità dell’esercito che le sta particolarmente a cuore. Perché di quelle truppe è capitano generale dal lontano 1953. Ricevette infatti l’incarico durante la sua incoronazione.

