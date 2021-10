La Polizia italiana ottiene taser e bodycam e AI per un futuro più sicuro e più garantista (Di giovedì 7 ottobre 2021) La tecnologia al servizio delle Autorità. Immaginare una Polizia italiana high tech in un futuro prossimo è possibile, plausibile, praticamente certo. Una delle forze dell’ordine facenti capo al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno verrà dotata di una serie di dispositivi altamente tecnologici, nel segno della sicurezza e del garantismo. Un pistola taser, dispositivo elettrico già in dotazione per gli agenti della Polizia statunitense (Adobe Stock)Axon, infatti, ha vinto la gara d’appalto europea per fornire i taser a Polizia di Stato, carabinieri e guardia di Finanza. Axon è un’azienda americana, con sede a Scottsdale in Arizona, di produzione e distribuzione di pistole taser, acronimo di Thomas A. Swift’s Electric Rifle, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) La tecnologia al servizio delle Autorità. Immaginare unahigh tech in unprossimo è possibile, plausibile, praticamente certo. Una delle forze dell’ordine facenti capo al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno verrà dotata di una serie di dispositivi altamente tecnologici, nel segno della sicurezza e del garantismo. Un pistola, dispositivo elettrico già in dotazione per gli agenti dellastatunitense (Adobe Stock)Axon, infatti, ha vinto la gara d’appalto europea per fornire idi Stato, carabinieri e guardia di Finanza. Axon è un’azienda americana, con sede a Scottsdale in Arizona, di produzione e distribuzione di pistole, acronimo di Thomas A. Swift’s Electric Rifle, ...

