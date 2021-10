La pausa Nazionali sorride a Spalletti | tre azzurri possono tornare a disposizione

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Repubblica, nell'edizione di questa mattina, ha fatto il punto sugli infortunati del Napoli che, ovviamente, non hanno risposto alla convocazione delle rispettive. In base a quanto riferito dal quotidiano,può contare su un numero esiguo di giocatori (ben dodici sono attualmente impegnati con la selezione del proprio paese). Nonostante ciò, il tecnico toscano sta cercando ugualmente di sfruttare al meglio la sosta. Demme infortunio Napoli Durante questo periodo di, infatti,spera di poter recuperare al 100% gli ultimi infortunati, ossia Mertens, Ghoulam e Demme. Il loro apporto potrebbe essere fondamentale per affrontare al meglio i prossimi impegni ravvicinati.

