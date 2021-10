La nuova serie del creatore di Midnight Mass è tratta dai racconti di Edgar Allan Poe: tutti i dettagli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il creatore di Midnight Mass e Hill House, Mike Flanagan, espande il suo universo horror con una nuova serie, basata su La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe. Il progetto sarà sempre prodotto e destinato per Netflix. Flanagan svilupperà un’altra serie limitata, sul modello delle sopra citate, che attingerà a più opere dello scrittore di Boston, anche se il titolo scelto sarà quello del racconto del terrore di Poe del 1839. Anche stavolta la protagonista è una casa nelle cui pareti si nasconde un male misterioso. Non basterà la razionalità del protagonista, trascinato in casa Usher dal suo amico d’infanzia, a risolvere l’enigma. La caduta della casa degli Usher è la quinta serie di Flanagan per Netflix, dopo The ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildie Hill House, Mike Flanagan, espande il suo universo horror con una, basata su La caduta della casa degli Usher diPoe. Il progetto sarà sempre prodotto e destinato per Netflix. Flanagan svilupperà un’altralimitata, sul modello delle sopra citate, che attingerà a più opere dello scrittore di Boston, anche se il titolo scelto sarà quello del racconto del terrore di Poe del 1839. Anche stavolta la protagonista è una casa nelle cui pareti si nasconde un male misterioso. Non basterà la razionalità del protagonista, trascinato in casa Usher dal suo amico d’infanzia, a risolvere l’enigma. La caduta della casa degli Usher è la quintadi Flanagan per Netflix, dopo The ...

Advertising

NetflixIT : 18 storie generazionali raccontate da giovani filmmaker. #StoriesOfAGeneration, la nuova docu-serie Netflix con la… - DisneyPlusIT : La sua storia è solo all'inizio. #TheBookOfBobaFett, una nuova Serie Originale, arriva in streaming dal 29 Dicembre… - Alli_Stones : sono molto troppo indecisa inizio una serie nuova oppure faccio il rewatch di teen wolf (che mi servirebbe prima di… - luparmando : In che modo il Growth Hacking può aiutarti nell’avvio di una nuova attività? ??Il #growthhacking non è affatto una… - BEATSEF : #fbt Presenta la nuova serie X-lite e X-Pro disponibile sul nostro negozio online -