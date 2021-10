La Nato e il riarmo di Draghi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La parole pronunciate da Marionel vertice europeo di martedì sui Balcani in Slovenia – dove delle crisi balcaniche non si è proprio parlato – meritano davvero un approfondimento. Perché hanno l’amaro sapore di un «rattoppo» nel buco della strategia internazionale, risultando anche caotiche, incerte e perfino non vere; troppo per un protagonista al quale ieri Angela Merkel nel suo addio a Roma ha di fatto consegle chiavi dell’Unione europea come «il difensore dell’euro», senza dimenticare di ricordargli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... la nuova corsa aldell'Italia . Parole che, non serve dirlo, lasciano poco spazio alle ... con testate nucleari, sono i missili noti per essere stati installati dal 1983 al 1991 nella base......fu "salvato" da Osama Bin Laden e dalle guerre disastrose che dal 2001 generarono il grande... Un compito decisamente non adatto per un organismo militare come la, come i fatti si sono ...La Marina Militare italiana intende adottare i missili cruise, moltiplicando il raggio d’azione dei suoi sistemi d’attacco. Si tratta infatti di armi con una portata di oltre mille chilometri, che ver ...