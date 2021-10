La moviola di Italia Spagna: «Bonucci ingenuo, ma Karasev deraglia» (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’arbitro Karasev non ha offerto una grande prova in Italia-Spagna: la moviola delle semifinale di Nations League L’arbitro russo Karasev non ha offerto una grande prestazione nella direzione di gara di Italia-Spagna. Oltre all’espulsione di Bonucci, che è stato ingenuo, il fischietto ha preso diverse decisioni sbagliate come riportato dalla moviola de La Gazzetta dello Sport. «La doppia ingenuità di Bonucci costringe il russo Karasev ad estrarre un giallo e poi l’altro: il primo è al 30’ per protestare contro una punizione inventata, visto che Barella non commette fallo su Gavi (che scivola); Bonucci si mette davanti a Karasev e la portata delle ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’arbitronon ha offerto una grande prova in: ladelle semifinale di Nations League L’arbitro russonon ha offerto una grande prestazione nella direzione di gara di. Oltre all’espulsione di, che è stato, il fischietto ha preso diverse decisioni sbagliate come riportato dallade La Gazzetta dello Sport. «La doppia ingenuità dicostringe il russoad estrarre un giallo e poi l’altro: il primo è al 30’ per protestare contro una punizione inventata, visto che Barella non commette fallo su Gavi (che scivola);si mette davanti ae la portata delle ...

